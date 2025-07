Bucchianico annullo filatelico per la festa di San Camillo de Lellis

Preparati a vivere un momento unico a Bucchianico: in occasione della festa di San Camillo de Lellis e della peregrinatio delle sue reliquie, lunedì 14 luglio sarà attivato un servizio filatelico speciale con un annullo postale dedicato. Un’opportunità imperdibile per collezionisti e devoti di conservare un ricordo tangibile di questa significativa celebrazione, che unisce fede, tradizione e arte postale. Non perdere questa occasione di partecipare a un evento che resterà nel cuore e nelle memorie.

In occasione della solenne festività di San Camillo de Lellis e della peregrinatio delle sue reliquie, lunedì 14 luglio a Bucchianico sarà attivato un servizio filatelico temporaneo con uno speciale annullo postale dedicato alla ricorrenza. L’iniziativa, promossa dal santuario di San Camillo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Bucchianico, annullo filatelico per la festa di San Camillo de Lellis.

