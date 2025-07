Buca la gomma e campeggia nella piazzola | notte surreale in tangenziale

Una notte insolita e ricca di suggestione si è dipanata sulla tangenziale di Sabbio Chiese, dove gli agenti della Polizia Locale hanno assistito a una scena che sembra uscita da un sogno. Mercoledì sera, un turista tedesco ha avuto un incidente innocuo ma sorprendente: la gomma bucata e la piazzola deserta che creava un’atmosfera surreale. Cosa è successo poi? Scopriamolo insieme.

Una scena che ha dell'incredibile, quella che si sono trovati davanti giovedì mattina gli agenti della Polizia Locale della Valle Sabbia. Tutto è cominciato mercoledì sera, quando un turista tedesco, in viaggio nella zona, ha bucato una ruota lungo la tangenziale a Sabbio Chiese. Purtroppo non. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

