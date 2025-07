Brucia tutto scappate In fiamme yacht da 94 milioni di euro

Una coltre di fumo nero e denso, che ha avvolto il cielo come un’incubo in piena estate. Un incendio improvviso ha devastato un superyacht da 94 milioni di euro, trasformando un simbolo di lusso e vacanza in cenere in pochi minuti. La scena, incredibile e drammatica, ha coinvolto decine di testimoni e forze dell’ordine, lasciando tutti senza parole. La domanda ora è: cosa ha scatenato questa apocalisse sul mare?

Un incendio improvviso ha scatenato momenti di panico, quando un’imbarcazione di lusso ha preso fuoco sotto gli occhi attoniti di decine di persone. Un gigantesco superyacht, uno dei simboli dell’estate da sogno per ricchi e famosi, è stato completamente distrutto da un rogo che ha attirato in pochi minuti l’attenzione di turisti, curiosi e forze dell’ordine. Il panico si è diffuso quando dal ponte dello yacht ha cominciato a levarsi una densa colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza. >> “Riccardo è lì sotto”. Le urla disperate del fratellino: “L’ha detto troppe volte”. Il sospetto atroce La nave, lunga 42 metri e dal valore stimato intorno ai 94 milioni di euro, era attraccata in uno dei porti più esclusivi d’Europa, cuore pulsante del turismo di lusso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

