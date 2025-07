Brucia l' Oasi Laguna del Re | danneggiata la passerella per visitatori con disabilità motorie

L'Oasi Laguna del Re, prezioso rifugio di biodiversità, è stata colpita da un incendio doloso che ha devastato la sua ricca vegetazione e danneggiato la passerella accessibile ai visitatori con disabilità motorie. Questo atto di vandalismo mette a rischio non solo il fragile ecosistema, ma anche l’esperienza di tutti coloro che desiderano immergersi nella natura. È fondamentale agire subito per tutelare questa meraviglia e ripristinare il suo splendore.

L'Oasi Laguna del Re è stata colpita nel pomeriggio di ieri, 10 luglio, da un incendio doloso che ha causato danni significativi all'area protetta. Oltre a distruggere una porzione del canneto, l’incendio ha causato il danneggiamento della nuova passerella in legno realizzata da pochi giorni per. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

