Brick di Philip Koch si presenta come un film prigioniero di se stesso, tra metafore esasperate e una trama prevedibile che rischia di appiattire l’interesse dello spettatore. I retaggi del lockdown e l’attualità si insinuano sottotraccia, ma il risultato finale sembra confermare una dura realtà: molti Netflix Originals tendono a seguire schemi ormai riconoscibili, lasciando poco spazio alla sorpresa. Eppure, in questa ripetitività, si nasconde un senso di scoramento che invita a riflettere sulla nostra era digitale.

Tra rimandi all'attualità e i retaggi del lockdown, il film tedesco potrebbe essere la definitiva riprova di un'idea: i Netflix Originals sono direttamente e indirettamente tutti uguali tra loro. Brick di Philip Koch è vittima di se stesso. Vittima delle sue esacerbate e ridondanti metafore, vittima pure di uno schema narrativo in cui la prevedibilità sembra alla portata degli spettatori più distratti. Eppure c'è sconforto, perché anche questa volta il presupposto iniziale incuriosisce, e acchiappa. Almeno ad una prima lettura. Via via che l'opera(zione) entra nel vivo comprendiamo invece quanto la sceneggiatura smani per inserire nella storia quanti più twist possibili, ammiccando continuamente a temi di stretta attualità senza una vera continuità di forma e di sostanza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Brick, recensione: un film senza via d'uscita (che assomiglia ad un prompt di ChatGPT)

