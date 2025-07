Brescia | MONSTRA Una mostra prodigiosa

Brescia si trasforma in un palcoscenico di meraviglie con "MONSTRA. Una mostra prodigiosa". A partire da venerdì 11 luglio, presso l’Associazione Culturale C.AR.M.E. nell’antica Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, l’arte prende vita in un'esperienza unica dedicata al fantastico, all’immaginifico e al prodigioso. Un’opportunità imperdibile per immergersi in un mondo di creatività e scoperta, lasciandosi affascinare dalle incredibili opere esposte e scoprendo il potere dell’arte di sorprendere e emozion

A partire da venerdì 11 luglio, lo spazio espositivo dell'Associazione Culturale C.AR.M.E., nell'ex Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo in via delle Battaglie 611, accoglie la seconda tappa di "MONSTRA. Una mostra prodigiosa", un progetto artistico e culturale che affronta il tema della. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

