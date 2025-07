BraveTech Eu cosa prevede l’accordo per rafforzare la difesa dell’Europa e dell’Ucraina

BraveTech EU rappresenta un passo strategico per rafforzare la difesa dell’Europa e dell’Ucraina, puntando su innovazione e collaborazione. Durante la Conferenza di Roma, questa iniziativa congiunta tra Unione Europea e Ucraina ha sottolineato l’impegno a potenziare le capacità militari e tecnologiche, creando una solida alleanza industriale e digitale. Ma quali sono nel dettaglio le misure previste dall’accordo? Scopriamolo insieme.

Lanciata ufficialmente a Roma durante la Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina, BraveTech Eu è l'iniziativa congiunta tra Unione europea e Ucraina per rafforzare le capacità di difesa e accelerare l'innovazione tecnologica nel settore militare. Frutto della cooperazione tra la Commissione europea e il governo ucraino, punta a creare una vera alleanza industriale e digitale tra Kyiv e Bruxelles, mettendo a sistema competenze, tecnologie e risorse. BraveTech Eh: un ecosistema condiviso per l'innovazione militare. La conferenza sull'Ucraina di Roma (Imagoeconomica). BraveTech EU si basa sull'integrazione tra la piattaforma tecnologica ucraina Brave1 e i principali strumenti europei per la difesa, come il Fondo europeo per la difesa (Edf) e lo European Defence Innovation Scheme (Eudis).

