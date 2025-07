Braglia | La tristezza del campionato italiano perché tutti scappano dalla Serie A Sul rifiuto di Fabregas all’Inter…

Il calcio italiano sta attraversando un momento di grande difficoltà, con molte stelle che preferiscono scappare all’estero invece di affrontare le sfide in Serie A. Redazione Braglia analizza il recente rifiuto di Fabregas all’Inter, sottolineando la tristezza di un campionato in cerca di nuova linfa. Tra speranze e delusioni, si delineano i progetti di Napoli, Como e Venezia, simboli di un’Italia che cerca di rinascere. La domanda rimane: quale futuro attende il nostro calcio?

Braglia ha espresso il proprio punto di vista sul rifiuto di Cesc Fabregas per la panchina dei nerazzurri: ecco le sue parole. L’ex portiere Simone Braglia ha commentato lo stato attuale del calcio italiano, soffermandosi su Napoli, Serie A e il sorprendente progetto Como. Spazio anche al progetto dei lagunari, club in grande crescita e recentemente promosso in Serie A. A questo proposito Braglia si è detto molto fiducioso ai microfoni di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell’ex portiere Simone Braglia. Ecco le parole sul nostro campionato e sul rifiuto di Fabregas per l’ Inter: «La tristezza del campionato italiano, perché tutti scappano dalla Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com