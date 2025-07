BPER Banca SpA supera la soglia del 35% del capitale sociale di Banca Popolare di Sondrio SpA

BPER Banca S.p.A. ha superato la soglia del 35% del capitale sociale di Banca Popolare di Sondrio S.p.A., segnando un passo decisivo nell’ambito della sua offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria. Questa operazione, regolata dagli artt. 102 e 106 del TUF, rappresenta un capitolo importante nella strategia di consolidamento del settore bancario italiano. Scopriamo insieme quali sono le implicazioni di questa mossa e cosa potrebbe significare per il futuro delle due istituzioni.

Si fa riferimento all’ offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria (l’’Offerta’) ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il ‘TUF’), promossa da parte di BPER Banca S.p.A. (l’’Offerente’ o ‘BPER’), avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio S.p.A. (l’’Emittente’ o ‘BP Sondrio’) – ivi incluse le azioni proprie direttamente e indirettamente detenute, di volta in volta, da BP Sondrio, dedotte le azioni di BP Sondrio già detenute da BPER – il cui periodo di adesione è iniziato in data 16 giugno 2025. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - BPER Banca S.p.A. supera la soglia del 35% del capitale sociale di Banca Popolare di Sondrio S.p.A.

