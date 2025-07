Bottura orgoglio di papà | Charlie si è laureato ed è il nostro eroe

Un momento di grande gioia e orgoglio ha travolto Modena il 11 luglio 2025: Massimo Bottura, celebre chef stellato, ha condiviso con emozione sui social la laurea del suo figlio Charlie all’Università 21. Un traguardo che rappresenta non solo un successo personale, ma anche un potente messaggio di inclusione e speranza, dimostrando come l’amore familiare possa superare ogni ostacolo. La storia di Charlie si conferma un esempio di coraggio e determinazione...

Modena, 11 luglio 2025 – E’ stato papà Massimo Bottura che, trascurando per un giorno i fornelli del suo ristorante pluristellato, ha voluto dare l’annuncio sui social, con tanto orgoglio e un pizzico di commozione: il figlio Charlie si è laureato all’Università 21, un ente che offre alle persone con disabilità l’opportunità di vivere l’esperienza universitaria insieme a educatori qualificati, in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia. Charlie, infatti, 25 anni, è affetto da una disabilità genetica rara, che non gli ha impedito comunque in questi anni, di essere parte attiva presso il Tortellante, il laboratorio presieduto da Erika Coppelli dove ragazzi con spettro autistico confezionano tortellini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it