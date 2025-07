Bosnia ed Erzegovina | ambasciatore forum Nishan unisce culture attraverso valori confuciani

L’11ª edizione del Nishan Forum on World Civilizations, tenutasi a Qufu, Cina, dal 9 al 10 luglio, ha celebrato il valore della diversità culturale attraverso i principi confuciani. Sinisa Berjan, ambasciatore della Bosnia-Erzegovina in Cina, ha evidenziato come questo evento favorisca il dialogo interculturale e la comprensione tra le civiltà. Un appuntamento che rafforza il ruolo delle culture nel costruire un mondo più armonioso e inclusivo. Per visualizzare il video, visitate: ...

L’11ma edizione del Nishan Forum on World Civilizations si e’ tenuto a Qufu, nella Cina orientale, dal 9 fino a ieri 10 luglio. Sinisa Berjan, ambasciatore della Bosnia-Erzegovina in Cina, ha sottolineato l’importanza del forum come piattaforma vitale per promuovere la comprensione interculturale e il dialogo tra le civilta’. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma635545463554542025-07-11bosnia-ed-erzegovina-ambasciatore-forum-nishan-unisce-culture-attraverso-valori-confuciani Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Bosnia ed Erzegovina: ambasciatore, forum Nishan unisce culture attraverso valori confuciani

In questa notizia si parla di: forum - bosnia - erzegovina - ambasciatore

Bosnia Herzegovina: Massari, impegno Italia per piena integrazione nella UE; La diplomazia europea a confronto al Forum Internazionale dell’Euroregione Aquileiese, 12 giugno 2025; La basilica di Aquileia candidata a ospitare i negoziati di pace tra Ucraina e Russia.

Bosnia ed Erzegovina: ambasciatore, forum Nishan unisce culture attraverso valori confuciani - L’11ma edizione del Nishan Forum on World Civilizations si e’ tenuto a Qufu, nella Cina orientale, dal 9 fino a ieri 10 luglio. romadailynews.it scrive

Forum ANSA, i rapporti bilaterali tra l'Italia e la Bosnia - "A 25 anni dal conflitto, la situazione della Bosnia Erzegovina si potrebbe definire complessa - Come scrive ansa.it