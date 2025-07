Boscaiolo travolto da un albero | è in ospedale

Un incidente improvviso ha trasformato una tranquilla giornata nei boschi sopra Vermiglio in un momento di grande paura: un boscaiolo di Malè è stato travolto da un albero mentre lavorava, riportando gravi traumi. La prontezza dell’intervento ha permesso di trasportarlo d’urgenza in ospedale, dove ora lotta per la vita. Una vicenda che ci ricorda quanto il lavoro in natura possa essere imprevedibile e sotto ai nostri occhi si nasconde il rischio.

Momenti di paura nei boschi sopra Vermiglio nella tarda di mattinata di oggi, venerdì 11 luglio, per un boscaiolo di Malè. L’uomo era intento a tagliare una pianta quando quest’ultima, cadendo, ha urtato un albero che lo ha travolto procurandogli diversi traumi. La chiamata al numero unico di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

