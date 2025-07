Borsellino di e con Giacomo Rossetto in Cortile Antico del Palazzo del Bo a Padova

Preparatevi a vivere un'esperienza unica sotto le stelle: il 20 luglio 2025 alle 21, nel suggestivo Cortile Antico del Palazzo del Bo a Padova, Giacomo Rossetto della compagnia Teatro Bresci porterà in scena “Borsellino”, uno spettacolo che promette emozioni e riflessioni profonde. In caso di pioggia, l’evento si sposterà al Teatro Ruzante, garantendo atmosfera e coinvolgimento. Non perdete questa imperdibile serata dedicata alla memoria e alla cultura.

Il giorno 20 luglio 2025 alle 21 nel Cortile Antico del Palazzo del Bo a Padova (in caso di pioggia presso il Teatro Ruzante) andrà in scena “Borsellino” di e con Giacomo Rossetto della compagnia Teatro Bresci. La serata, organizzata dalla Giunta Esecutiva Sezionale Veneto dell’Associazione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

SPETTACOLO GRATUITO! ? Il 20 luglio Cortile Antico Palazzo del Bo ( in caso di pioggia teatro Ruzante) INGRESSO LIBERO SENZA PRENOTAZIONE. Per informazioni in merito, è possibile rivolgersi all'Associazione Nazionale Magistrati - sezione

“Borsellino” di e con Giacomo Rossetto in Cortile Antico del Palazzo del Bo a Padova il 20 luglio 2025; “Borsellino” al Cortile Antico di Padova: teatro civile per la legalità nel ricordo della strage di via D’Amelio; Borsellino al Palazzo del Bo.

