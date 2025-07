Borse ultima seduta di settimana in rosso Torna preoccupazione per i dazi

L’ultima seduta della settimana si conclude con il segno meno, alimentando le preoccupazioni sui dazi commerciali e la loro ripercussione sui mercati europei. Piazza Affari registra le peggiori performance, frenata dal comparto bancario e dall’incertezza globale. L’attenzione degli investitori resta alta in attesa della lettera che definirà le nuove tariffe sulle merci europee negli Stati Uniti, un elemento che potrebbe influenzare significativamente l’andamento di tutta la settimana.

L'ultima seduta della settimana si chiude in negativo per Piazza Affari, che fa peggio degli altri Listini continentali, comunque in rosso, per le prestazioni negative del comparto bancario, che pesa molto sugli indici italiani. La giornata è stata caratterizzata dall'attesa per l'arrivo della lettera che fissa i dazi sulle merci europee in entrata negli Stati Uniti, come preannunciato dal presidente americano, dopo che ieri ha fissato tasse doganali al 35% sulle merci canadesi a partire dal primo agosto. Su base settimanale la maggior parte degli indici azionari europei mostrano comunque un andamento positivo.

