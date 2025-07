Borse Ue chiudono in calo sui dazi

Le borse europee chiudono in rosso, influenzate dalle tensioni commerciali tra USA e Unione Europea. Milano perde l'1,11%, con il Mib in calo a 40.077,88 punti, mentre Londra e Francoforte soffrono anch’esse. Il presidente Trump annuncia nuove tariffe, aggravando l'incertezza sui negoziati. In un clima di crescente instabilità , gli investitori restano cauti, pronti a fronteggiare i prossimi sviluppi. La situazione rimane complessa e in evoluzione, influenzando i mercati globali.

18.33 Le Borse europee chiudono in rosso appesantite dalle crescenti tensioni commerciali tra Usa e Unione europea. Milano è la peggiore, col Mib in calo dell'1,11% a 40.077,88 punti. Il presidente Trump ha annunciato l'imminente invio all'Ue di una lettera contenente le nuove aliquote tariffarie, segnalando l'impasse nei negoziati commerciali in vista della scadenza del primo agosto. Deboli anche Londra che cede lo 0,42%, Francoforte -0,88%, Parigi -0,92%. Il sentiment resta fragile e i mercati scontano l'incertezza crescente. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

