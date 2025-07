Borsa | Milano peggiore in Europa guarda ai dazi scivola Iveco

L'ultima seduta della settimana conferma il trend negativo delle Borse europee, con Milano che si distingue come la peggiore in Europa, scivolando sotto pressione a causa delle tensioni sui dazi e del calo di Iveco. Con una perdita dell’1,11%, il FTSE MIB si mantiene sopra i 40.000 punti, ma la cautela resta alta tra gli investitori. La volatilità si fa sentire, lasciando aperta la domanda: quali saranno le prossime mosse del mercato?

Ultima seduta di settimana negativa per le Borse europee e per Milano in particolare, di qualche frazione il listino azionario peggiore del Vecchio continente. Con gli operatori che hanno guardato anche alla partita dei dazi con gli Stati Uniti, Piazza Affari ha ceduto con l'indice Ftse Mib l'1,11% mantenendo comunque la soglia psicologica dei 40mila punti, esattamente a quota 40.077. Parigi e Madrid hanno chiuso con un ribasso dello 0,9%, seguite da Francoforte negativa dello 0,8%. Amsterdam ha perso lo 0,6% finale, Londra lo 0,4%. Spread tra Btp e Bund sempre vicino ai minimi dal 2010: il differenziale ha chiuso la giornata a 84,7 punti base, livello già raggiunto ieri, dopo una partenza su quota 86 e una giornata passata attorno agli 85 punti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano peggiore in Europa guarda ai dazi, scivola Iveco

