Borsa | Milano debole -1,4% con l' Europa dopo avvio Wall street

Le tensioni sui mercati europei persistono dopo un avvio incerto di Wall Street, con Milano in coda tra le principali piazze, trascinata da un calo dell’1,4% e un indice che si attesta intorno ai 40.000 punti. Gli altri listini seguono la stessa tendenza, segnando perdite contenute. Con questi numeri, gli investitori restano in allerta: con...

I mercati azionati del Vecchio continente restano negativi dopo la partenza in leggero calo di Wall street, con Milano che si conferma come la Borsa più pesante con un ribasso dell'1,4% attorno ai 40mila punti per l'indice Ftse Mib. Gli altri listini proseguono deboli con Francoforte in calo dello 0,9%, Parigi e Madrid dello 0,8%, Amsterdam negativo dello 0,6% e Londra limato dello 0,4%. Pesante Mosca, che cede oltre due punti percentuali. Con gli operatori che guardano sempre alla partita dei dazi, l' euro perde qualche frazione contro il dollaro poco sotto quota 1,17, mentre lo spread Btp-Bund è calmo sugli 85 punti base. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano debole (-1,4%) con l'Europa dopo avvio Wall street

