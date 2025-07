Borsa | Milano chiude in calo Ftse Mib -1,1%

Seduta negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in ribasso dell'1,11% a 40.077 punti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude in calo, Ftse Mib -1,1%

In questa notizia si parla di: borsa - milano - ftse - chiude

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - La Borsa di Milano inizia la giornata con un lieve rialzo, segnando un incremento dello 0,01% per il Ftse Mib e dello 0,03% per l'Ftse All Share.

#ULTIMORA | #Borsa: Milano chiude in calo, -0,72% Indice Ftse Mib a quota 40.528 punti - Ultima ora - http://Ansa.it - #ANSA Vai su X

? L'indice Ftse Mib sale a 40.951 punti Leggi l'articolo #Borsa Vai su Facebook

Borsa: Milano chiude in calo, Ftse Mib -1,1%; Borse oggi in diretta | I dazi appesantiscono il Ftse Mib, giù Stellantis e Iveco. Tiene Leonardo; Borsa: Milano chiude in calo, Ftse Mib -1,1%.

Borsa: Milano chiude in calo, Ftse Mib -1,1% - Seduta negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in ribasso dell'1,11% a 40. quotidiano.net scrive

Borsa: Milano chiude debole (-0,72%), pesano Iveco e Unicredit - 528 punti) in coda alle altre borse europee, tra scambi vivaci per 3,15 miliardi di euro di controvalore, inferiori però a quelli delle ultime du ... ansa.it scrive