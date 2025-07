Borsa | Milano apre in ribasso -0,25%

Avvio in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in flessione dello 0,25% a 40.428 punti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano apre in ribasso (-0,25%)

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - La Borsa di Milano inizia la giornata con un lieve rialzo, segnando un incremento dello 0,01% per il Ftse Mib e dello 0,03% per l'Ftse All Share.

Borse europee, partenza in rialzo: corre #Mediobanca (+1,6%) dopo l'aggiornamento del piano al 2028, con la promessa di 4,5 miliardi di dividendi ai soci in tre anni. +0,5% +0,4% +0,9% +0,1% A Milano acquisti su #Ferrari +1,7%, Iveco +1,5%, Vai su X

