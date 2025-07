Borsa | l' Europa conclude in ribasso Francoforte -0,8%

I mercati azionari europei chiudono in calo, riflettendo le tensioni sulla partita dei dazi con gli Stati Uniti. Dopo Milano, Parigi e Madrid registrano perdite dell’0,9%, mentre Francoforte si ferma a -0,8%, confermando il clima di incertezza. Anche Amsterdam e Londra chiudono in ribasso, rispettivamente dello 0,6% e dello 0,4%. Una situazione che invita a scrutare con attenzione le prossime mosse dei leader europei e americani.

Mercati azionari del Vecchio continente in calo anche guardando alla partita dei dazi con gli Stati Uniti: dopo Milano, le Borse peggiori sono state quelle di Parigi e Madrid, che hanno chiuso con un ribasso dello 0,9%, seguite da Francoforte negativa dello 0,8%. Amsterdam ha perso lo 0,6% finale, Londra lo 0,4%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa conclude in ribasso, Francoforte -0,8%

In questa notizia si parla di: ribasso - francoforte - borsa - europa

Borsa: l'Europa conclude in ribasso, Francoforte -0,8% - I mercati azionari europei chiudono in ribasso, segnando una giornata di incertezza e tensione in vista della partita dei dazi con gli Stati Uniti.

Rapporto del Centro studi CoMar sul primo semestre in Borsa delle 13 società a controllo pubblico. Chi guadagna e chi perde Vai su Facebook

Borsa: l'Europa conclude in ribasso, Francoforte -0,8%; Borsa: l'Europa conclude in ribasso, Francoforte -0,8%; Borse europa in ribasso, investitori valutano sviluppi commerciali.

Borsa: l'Europa conclude in ribasso, Francoforte -0,8% - Mercati azionari del Vecchio continente in calo anche guardando alla partita dei dazi con gli Stati Uniti: dopo Milano, le Borse peggiori sono state quelle di Parigi e Madrid, che hanno chiuso con un ... ansa.it scrive

Borsa: Milano debole (-1,4%) con l'Europa dopo avvio Wall street - I mercati azionati del Vecchio continente restano negativi dopo la partenza in leggero calo di Wall street, con Milano che si conferma come la Borsa più pesante con un ribasso dell'1,4% attorno ai 40m ... Lo riporta msn.com