Borsa | l' Europa apre in calo sui timori per i dazi di Trump

Le Borse europee aprono in netto calo, preoccupate dai timori di un aumento dei dazi americani che potrebbe aggravare le tensioni commerciali globali. Mentre Francoforte, Parigi e Londra registrano perdite, gli investitori sono in attesa della lettera dell'amministrazione USA, che definirà i nuovi dazi bilaterali contro l’Europa a partire da agosto. Un’inquietudine che potrebbe avere ripercussioni anche sulle economie europee e sui mercati mondiali.

Avvio in calo per le Borse europee, nel giorno in cui la Ue riceverà la lettera dell'amministrazione americana che quantificherà i dazi bilaterali che dal primo agosto colpiranno l'Europa in assenza di un accordo. Francoforte cede lo 0,51%, Parigi lo 0,36% e Londra lo 0,06%, con gli investitori preoccupati per l'inasprirsi della politica commerciale americana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa apre in calo sui timori per i dazi di Trump

In questa notizia si parla di: europa - calo - dazi - borsa

Rendimenti in calo in Europa, spread al di sotto dei 100 punti per la prima volta dal settembre 2021 - I rendimenti dei bond in Europa sono in calo, con lo spread tra i titoli di stato decennali tedeschi e italiani sceso sotto i 100 punti per la prima volta dal settembre 2021.

? Sale Tokyo, in calo Hong Kong. Lo yen si rafforza sul dollaro Leggi l'articolo #Borsa Vai su Facebook

#Dazi USA al 104% sulla Cina agitano i mercati: borse in calo, vola solo Shanghai. #Treasury trentennale al 5%, #dollaro debole, #euro in rialzo. #Brent sotto i 60 $, #oro risale. Segnali di rallentamento globale, ma senza recessione conclamata. #MpsNews # Vai su X

Borsa: l'Europa apre in calo sui timori per i dazi di Trump; Borsa: l'Europa apre in calo sui timori per i dazi di Trump; Borse, Wall Street chiude in calo (-0,94%) con l’annuncio di Trump sui dazi.

Borsa: l'Europa apre in calo sui timori per i dazi di Trump - Avvio in calo per le Borse europee, nel giorno in cui la Ue riceverà la lettera dell'amministrazione americana che quantificherà i dazi bilaterali che dal primo agosto colpiranno l'Europa in assenza d ... Lo riporta quotidiano.net

Borse oggi in diretta| Europa attesa cauta nel giorno dell’accordo Usa-Ue sui dazi. Occhio a Leonardo, Iveco e Mediobanca - Ancora i dazi protagonisti della scena: Trump ha alzato l’aliquota al 35% sul Canada avvertendo che può salire ancora, mentre i mercati attendono con ansia la definizione dell’accordo Usa- Secondo msn.com