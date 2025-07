Borsa | l' Europa apre in calo sui timori per i dazi di Trump

Le borse europee aprono in calo, preoccupate dai timori di nuove tariffe imposte dagli Stati Uniti. Francoforte, Parigi e Londra registrano ribassi, mentre gli investitori temono che la minaccia dei dazi possa aggravare le tensioni commerciali globali. In questo clima di incertezza, il mercato attende con trepidazione la lettera dell’amministrazione americana, che definirà i nuovi dazi bilaterali e potrebbe influenzare significativamente l’andamento economico europeo. La volatilità resta alta: sarà fondamentale monitorare gli sviluppi nelle prossime settimane.

Avvio in calo per le Borse europee, nel giorno in cui la Ue riceverà la lettera dell'amministrazione americana che quantificherà i dazi bilaterali che dal primo agosto colpiranno l'Europa in assenza di un accordo. Francoforte cede lo 0,51%, Parigi lo 0,36% e Londra lo 0,06%, con gli investitori preoccupati per l'inasprirsi della politica commerciale americana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa apre in calo sui timori per i dazi di Trump

Rendimenti in calo in Europa, spread al di sotto dei 100 punti per la prima volta dal settembre 2021 - I rendimenti dei bond in Europa sono in calo, con lo spread tra i titoli di stato decennali tedeschi e italiani sceso sotto i 100 punti per la prima volta dal settembre 2021.

