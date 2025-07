Borsa | Europa pesante in attesa di Trump Milano -1,1%

Le borse europee navigano in terreno negativo, attente all’atteso intervento di Donald Trump sulla questione dei dazi. Con Milano in calo dell’1,1% e altre grandi piazze europee in rosso, gli investitori restano sull’attenti, preoccupati dall’incertezza commerciale che potrebbe influenzare i mercati globali. La situazione si fa ancora più incerta con l’apertura di Wall Street, lasciando presagire un’altra giornata di turbolenza sui listini.

Borse europee in rosso in attesa che alla Ue arrivi la lettera del presidente americano, Donald Trump, sui dazi bilaterali che entreranno in vigore dal primo agosto in assenza di un accordo con gli Usa. Il riaccendersi della retorica commerciale americana sta innervosendo gli investitori, con Milano che cede l'1,1%, maglia nera in Europa, seguita da Francoforte (-0,8%), Parigi (-0,7%) e Londra (-0,2%) mentre anche a New York l'avvio di seduta si prospetta negativo, con i future sul Nasdaq in calo dello 0,4% e quelli sull'S&P 500 dello 0,5%. L'incertezza penalizza anche i titoli di Stato, i cui rendimenti sono in crescita: quelli dei Btp salgono di oltre 2 punti base, al 3,58% mentre lo spread con il Bund è stabile a 86 punti base.

