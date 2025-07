Borsa | a Milano timori per i dazi giù Stellantis e Moncler

Le tensioni sui dazi e le incertezze geopolitiche stanno scuotendo Piazza Affari, con il Ftse Mib in calo dello 0,6%. Gli investitori sono preoccupati per l’impatto delle mosse di Trump sui mercati, penalizzando soprattutto i titoli più esposti all’export come Stellantis, Moncler e Amplifon. La volatilità resta alta, mentre si attende una svolta nelle decisioni che potrebbe influenzare significativamente il sentiment. La sfida tra crescita e incertezza continua a delineare il futuro della borsa milanese.

Piazza Affari imbocca la strada del ribasso dopo le prime contrattazioni, mentre cresce tra gli investitori il nervosismo per le mosse di Trump sui dazi. Il Ftse Mib arretra dello 0,6% appesantito dalle vendite sui titoli più esposti all'export, a partire da Stellantis (-3%), Moncler (-2,8%), Campari (-2%), Amplifon (-1,9%) e Stm (-1,6%). Vendite anche sulle banche con in testa Banco Bpm (-1,4%), in attesa della decisione del Tar sul ricorso contro il golden power di Unicredit (-1%), che sconta l'invito di Berlino a desistere dalla scalata a Commerzbank. Debole anche Mediobanca (-1,2%) nel giorno in cui il cda dirà la sua sull'offerta di Mps (-0,8%), così come Bper (-0,8%), nell'ultimo giorno dell'offerta, ormai andata in porto, sulla Popolare di Sondrio (-0,4%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: a Milano timori per i dazi, giù Stellantis e Moncler

In questa notizia si parla di: dazi - stellantis - moncler - borsa

Piazza Affari in rialzo con Ftse Mib a +1,4%: Stellantis e Stm brillano grazie alla tregua sui dazi - Piazza Affari ha inaugurato la settimana con un segno positivo, con l'indice Ftse Mib in rialzo dell'1,4% a 39.

Un avvio di seduta negativo per le borse europee, in attesa della lettera da parte di Trump sui dazi sull'Unione Europea. -0,2% -0,3% -0,5% -0,1% A Piazza Affari si registrano rialzi per Leonardo, dopo l'offerta per acquistare l'unità difesa Iveco Vai su X

Borsa: a Milano timori per i dazi, giù Stellantis e Moncler; Borsa: a Milano timori per i dazi, giù Stellantis e Moncler; Borsa Milano negativa e volatile, prevale incertezza su dazi, venduta Stellantis.

Borsa: a Milano timori per i dazi, giù Stellantis e Moncler - Piazza Affari imbocca la strada del ribasso dopo le prime contrattazioni, mentre cresce tra gli investitori il nervosismo per le mosse di Trump sui dazi. Segnala msn.com

Borsa: Europa in rialzo con ottimismo su accordo dazi, Milano fiacca (-0,1%) - Tiene sempre banco il tema dazi in Europa, ... ilsole24ore.com scrive