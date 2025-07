Borsa | a Milano timori per i dazi giù Stellantis e Moncler

Gli occhi degli investitori sono puntati su Milano, dove i timori legati ai dazi di Trump e le tensioni sui settori esportativi pesano sul listino. La volatilità si fa sentire e il Ftse Mib registra un calo dello 0,6%, con vendite che colpiscono Stellantis, Moncler e altri grandi nomi. La piazza azzurra si prepara a una settimana cruciale, tra incertezze politiche e previsioni economiche. Resta da vedere come si evolverà questa nervosa situazione.

Piazza Affari imbocca la strada del ribasso dopo le prime contrattazioni, mentre cresce tra gli investitori il nervosismo per le mosse di Trump sui dazi. Il Ftse Mib arretra dello 0,6% appesantito dalle vendite sui titoli più esposti all'export, a partire da Stellantis (-3%), Moncler (-2,8%), Campari (-2%), Amplifon (-1,9%) e Stm (-1,6%). Vendite anche sulle banche con in testa Banco Bpm (-1,4%), in attesa della decisione del Tar sul ricorso contro il golden power di Unicredit (-1%), che sconta l'invito di Berlino a desistere dalla scalata a Commerzbank. Debole anche Mediobanca (-1,2%) nel giorno in cui il cda dirà la sua sull'offerta di Mps (-0,8%), così come Bper (-0,8%), nell'ultimo giorno dell'offerta, ormai andata in porto, sulla Popolare di Sondrio (-0,4%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net