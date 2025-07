Borrelli picchiato condanne fino a tre anni per gli aggressori

Un episodio che ha scosso la politica napoletana si è concluso con condanne fino a tre anni per gli aggressori di Francesco Emilio Borrelli, allora consigliere regionale e ora deputato. La sentenza, confermata dalla Corte di Appello di Napoli, rappresenta un passo importante nella lotta alla violenza politica e al rispetto delle istituzioni. Ma cosa ci insegnano questi episodi sulla nostra società? È fondamentale riflettere sul valore della legalità e della pace civile.

Piccoli sconti di pena e una conferma nel processo di appello a Napoli sull'aggressione subita dall'allora consigliere regionale e oggi deputato Francesco Emilio Borrelli a via Amerigo Vespucci la sera del 30 giugno del 2018. A emettere la sentenza la quarta sezione penale della Corte di Appello. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: borrelli - picchiato - condanne - anni

Cadono quasi tutte le accuse nella sentenza di primo grado del processo 'Angeli e Demoni', sul presunto sistema di affidi illeciti di Bibbiano: 11 assolti su 14. Il caso si riduce, nella decisione dei giudici del tribunale collegiale di Reggio Emilia, a tre condanne c Vai su Facebook

Borrelli picchiato, condanne fino a tre anni per gli aggressori; Francesco Borrelli aggredito, condanne anche in appello per il titolare di un locale e abusivi; Il deputato Borrelli aggredito a Napoli in via Vespucci, condanne anche in Appello ai responsabili.

Il deputato Borrelli aggredito a Napoli in via Vespucci, condanne anche in Appello ai responsabili - Sono stati condannati anche in Appello i tre uomini che, il 30 giugno del 2018, aggredirono Francesco Borrelli, allora consigliere regionale, rompendo ... Come scrive fanpage.it

Aggressione a Borrelli, in appello condanne e lievi sconti di pena - Il consigliere regionale fu picchiato la sera del 30 giugno 2018 mentre col cellulare filmava la sosta selvaggia gestita da parcheggiatori abusivi ... Si legge su msn.com