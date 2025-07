boris johnson ex premier inglese canta al karaoke a capri

Immaginate un Boris Johnson inaspettatamente coinvolto in un momento di leggerezza a Capri: tra risate e note cantate al karaoke, l’ex premier britannico si trasforma da politico a cantante improvvisato, regalando un sorriso ai presenti. Una vacanza all’insegna del relax e della spensieratezza, lontano dai riflettori ufficiali. La domanda ora sorge spontanea: qual è la canzone che ha intonato sotto il cielo stellato dell’isola?

L'ex premier britannico Boris Johnson è stato ripreso mentre cantava al karaoke in un locale notturno di Capri. Johnson si trova in vacanza sull’isola con la moglie Carrie e la famiglia. Dopo un drink in Piazzetta, si è lasciato coinvolgere dalla musica dal vivo e ha improvvisato una performance al microfono. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it