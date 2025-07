Boris Johnson canta all’Anema e Core a Capri | l’estate italiana dell’ex premier britannico

L’estate italiana si arricchisce di un tocco di sorpresa con Boris Johnson, ex premier britannico, che regala una serata indimenticabile a Capri. Tra il fascino della Piazzetta e le note di “Anema e Core,” Johnson si trasforma in protagonista di un’inedita avventura caprese, coinvolgendo gli ospiti in un’atmosfera di pura magia. Un momento che resterà impresso nei ricordi dell’isola e nel cuore degli appassionati di musica e lifestyle.

Boris Johnson show nella notte caprese. L’ex primo ministro del Regno Unito, in vacanza sull’isola con la moglie Carrie e i figli, è stato riconosciuto tra i tavolini della Piazzetta, dove si era fermato per un drink. Poi, a notte fonda, la sorpresa: Johnson è comparso alla taverna Anema e Core, storico locale notturno frequentato da celebrità e habitué. Accolto con entusiasmo dagli altri avventori, si è lasciato coinvolgere dall’atmosfera musicale, fino a imbracciare il microfono e unirsi al coro. Un’esibizione improvvisata, tra sorrisi e applausi. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Boris Johnson canta all’Anema e Core a Capri: l’estate italiana dell’ex premier britannico

Boris Johnson scatenato a Capri, canta e balla all’Anema e Core - Boris Johnson, ex premier britannico, si abbandona a un inaspettato lato autentico e spensierato a Capri: tra balli e canti all’Anema e Core, incanta i presenti e dimostra che anche i leader di fama internazionale possono lasciarsi andare alla gioia del momento.

