Borgo Pirozza Jazz | a Cervinara musica e suggestioni

Nel cuore pulsante di Cervinara, Borgo Pirozza Jazz accende le notti estive con un festival che va oltre la musica, diventando un vero e proprio viaggio tra suggestioni e tradizioni. Il 19 e 20 luglio, il borgo si trasforma in un palcoscenico di emozioni, dove il jazz si intreccia con le storie millenarie di pietra viva, creando un’atmosfera unica di rigenerazione culturale e comunitaria. Un appuntamento da non perdere per vivere l’incanto di un territorio che respira musica e passione.

