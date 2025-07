Boom di presenze turistiche in Abruzzo nei primi cinque mesi dell' anno | + 20,44% rispetto al 2024

L'Abruzzo si conferma come meta prediletta dai viaggiatori, con un boom di presenze turistiche nei primi cinque mesi del 2025. Con oltre 1.370.000 ingressi e un aumento del 20,44% rispetto all'anno precedente, la regione si distingue come una delle destinazioni piĂą dinamiche d'Italia. Gli arrivi da gennaio a maggio 2025, pari a 474.081, testimoniano il crescente interesse e la vitalitĂ del settore turistico abruzzese, destinato a consolidarsi e a sorprendere ancora di piĂą.

