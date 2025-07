BOOM! Bianca Guaccero e le sue TecheTeche TopTen contro La Ruota della Fortuna

L’estate televisiva si accende con un duello all’ultimo successo tra le principali reti italiane. Dopo il trionfo di Sarabanda e La Ruota della Fortuna, Rai 1 si prepara a sorprendere con una novità imperdibile: Techetecheté TopTen, condotto da Bianca Guaccero. Questa versione speciale promette di portare freschezza e divertimento nella programmazione estiva, sfidando le proposte più amate del competitor. È solo l’inizio di un’estate ricca di sorprese e grandi emozioni.

La Rai non sta a guardare. Se Canale 5 ha deciso di accendersi in estate con Sarabanda in preserale e La Ruota della Fortuna in access prime time, Rai 1 non sarà da meno. E se la fascia pre-tg è presieduta da Pino Insegno con Reazione a Catena, è quella post TG1 che subirà qualche cambiamento con Techetecheté pronta a farsi da parte. Da domani, sabato 12 luglio, è in arrivo, infatti, lo spin off Techeteche TopTen, condotto da Bianca Guaccero. Dopo tre brevi edizioni in onda in seconda serata, il programma dedicato al racconto della musica e dello spettacolo tramite i filmati d'archivio Rai e playlist è tornato in onda lo scorso 6 luglio, per un ciclo di puntate nell'access della domenica di Rai 1.

