Bonelli | Sanzioni Albanese? Silenzio Italia scandaloso e inquietante

Un silenzio inquietante avvolge le recenti sanzioni albanesi contro Francesca Albanese, rappresentante dell’ONU impegnata nella difesa dei diritti umani. Angelo Bonelli denuncia un atteggiamento scandaloso del governo italiano, che dovrebbe intervenire immediatamente per tutelare una cittadina italiana ingiustamente colpita. È ora di fare chiarezza e difendere i valori fondamentali della nostra identità e della nostra diplomazia.

“Il governo italiano è scandaloso e il silenzio è inquietante. Il governo dovrebbe intervenire subito a difendere una sua cittadina da una sanzione assolutamente infame”. Così Angelo Bonelli, commentando all’esterno della Camera dei Deputati le sanzioni che il segretario di stato Rubio ha annunciato ai danni di Francesca Albanese, “una rappresentante dell’ONU che difende i diritti umani”, mentre il “responsabile di crimini contro l’umanità” Netanyahu “viene accolto con gli onori di stato da Trump”: “Questo è l’elemento che indica il degrado che ha raggiunto la politica internazionale oggi e la delegittimazione del diritto internazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bonelli: "Sanzioni Albanese? Silenzio Italia scandaloso e inquietante"

