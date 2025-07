Bonelli | Caso Albanese? Scandaloso il silenzio del governo noi la candidiamo al Nobel per la pace

Il silenzio del governo italiano di fronte al caso Albanese è sconcertante: mentre Francesca Albanese, relatrice ONU per i territori palestinesi, denuncia gravi violazioni e sostiene la pace, viene colpita da sanzioni americane ingiuste. È il momento di riconoscere il suo coraggio e l'impegno per la giustizia, candidandola al Nobel per la Pace. La giustizia e la verità non meritano di essere ignorate, e noi la sosteniamo con forza.

La relatrice speciale Onu per i territori palestinesi, Francesca Albanese, è stata raggiunta dalle sanzioni imposte dagli Usa per “la sua campagna di guerra politica ed economica contro gli Stati Uniti e Israele”, come ha spiegato il segretario di Stato americano Marco Rubio. Albanese in un recente report ha illustrato l’esistenza di almeno 45 aziende private che sostengono in modo diretto o indiretto l’esercito israeliano e l’occupazione dei territori, andando a confermare un piano di sterminio di un popolo. Ma a far più rumore è il silenzio del governo italiano sulla questione. “È scandaloso”, tuona il coportavoce di Avs, Angelo Bonelli, fuori Montecitorio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bonelli: “Caso Albanese? Scandaloso il silenzio del governo, noi la candidiamo al Nobel per la pace”

In questa notizia si parla di: albanese - bonelli - caso - scandaloso

Dopo il secondo caso in Veneto di scena muta all'orale della maturità per contestare il sistema dei voti, interviene il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che annuncia: sarà bocciato chi boicotta l'esame di Maturità. Era stata una studentessa Vai su Facebook

Bonelli: Sanzioni Albanese? Silenzio Italia scandaloso e inquietante; Sanzioni Usa ad Albanese, Bonelli: “Grave il silenzio del governo italiano”; Centri in Albania, Albano: “La Cassazione non ha dato ragione al governo”.

La solidarietà delle opposizioni ad Albanese, Schlein: “Vergognoso silenzio di Meloni” - Pd, M5S e Avs in difesa della prima funzionaria delle Nazioni Unite sanzionata dagli Stati Uniti. repubblica.it scrive

Opposizioni: il governo tuteli la Albanese. Lei: vado avanti - Le opposizioni vanno all'attacco del governo sul caso di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori Palestinesi, contro cui gli Usa hanno imposto sanzioni. Come scrive ansa.it