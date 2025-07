Bologna si riparte | domani il raduno domenica il primo allenamento

Bologna si prepara a ripartire, dopo un'estate di meritato riposo, con entusiasmo e voglia di tornare in azione. Domani sera, alle 20, il team si riunirà per una cena di gruppo, rafforzando lo spirito di squadra, e domenica sarà il momento della prima sgambata sotto gli occhi attenti di mister Vincenzo Italiano. Presenti, pronti a dare il massimo per una stagione indimenticabile!

Ferie finite. Dopo il meritato mesetto di riposo, la squadra si ritroverà domani sera per cominciare la stagione 2025-2026. Appuntamento alle 20 per una cena di gruppo poi, domenica nel tardo pomeriggio, tutti in campo per la prima sgambata agli ordini di mister Vincenzo Italiano. Presenti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: domenica - bologna - riparte - raduno

Fiorentina: squalificati per una giornata Beltran e Folonrusho. La partita col Bologna domenica alle 20,45 - La Fiorentina affronterà il Bologna domenica sera alle 20:45, ma dovrà fare a meno di Beltran e Folonrusho, entrambi squalificati per una giornata.

? Milan: Domani si riparte a Milanello! Primo allenamento per la squadra di #Allegri, che poi parlerà in conferenza stampa. Attenzione però: la Curva Sud ha annunciato che non sarà presente al raduno. Un segnale da non sottovalutare. ? #ForzaMilan Vai su Facebook

Sport Valley, torna la Coppa Davis: l’Italia campione del mondo riparte da Bologna per puntare al terzo titolo; Motori, un raduno di vetture Abarth in esposizione in città : i dettagli; Coppa Davis, l'Italia campione del mondo riparte da Bologna per puntare al terzo titolo.

I«Bandidos» a Bologna, tremila motociclisti per il raduno a San ... - Tremila motociclisti sono attesi da venerdì 19 luglio, fino a domenica 21, a Bologna, per il raduno internazionale «Bandidos Mc Italy», in un'area di campagna privata tra i comuni di Bologna e ... Segnala corrieredibologna.corriere.it