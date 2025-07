Bologna i convocati per il ritiro | c’è Beukema

Bologna si prepara a ripartire con entusiasmo e determinazione, pronto ad affrontare una nuova stagione. La convocazione di Sam Beukema, nonostante le voci di mercato, testimonia l'impegno del club e la voglia di avere una squadra compatta e competitiva. Domani, a Casteldebole, si accende ufficialmente il nostro cammino verso traguardi ambiziosi: l’avventura sta per cominciare, e il cuore rossoblù batte forte più che mai.

Bologna, 11 luglio 2025 – Prima chiamata alle armi stagionale per il Bologna di Vincenzo Italiano. Il gruppo si prepara ad iniziare a sudare per preparare al meglio la prossima stagione con il raduno di domani a Casteldebole che sancirà l’avvio del nuovo anno. Ci sarà o almeno dovrebbe esserci anche Sam Beukema. La notizia è infatti che il difensore olandese figura tra i convocati di Italiano nonostante sia con la valigia in mano da diverse settimane. Il giocatore ha chiesto a più riprese la cessione ma l’accordo tra i rossoblù e il Napoli ancora non c’è. Il numero 31 ha fatto pressione in diversi modi, ultima la richiesta di cessione prima del ritiro anche per timore di contestazioni da parte dei tifosi ma Sartori e Di Vaio sono stati inamovibili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net