bologna e virtus stagione intrigante

Bologna e Virtus si preparano a vivere una stagione davvero intrigante, ed è difficile non lasciarsi coinvolgere da questa atmosfera di grandi sfide e ambizioni. Le Due Torri stanno dando il massimo, tra trionfi e nuovi tasselli che promettono spettacolo. È il momento di scoprire cosa ci riserva un’annata che si preannuncia ricca di emozioni e sorprese, con entrambe le squadre pronte a scrivere pagine memorabili nel panorama sportivo italiano.

Intrigante. E’ il termine che ci siamo sentiti ripetere spesso, ultimamente, da qualche addetto ai lavori, per la Virtus che verrà. In realtà, forse, l’aggettivo intrigante va bene per tutte le anime sportive delle Due Torri. Prendiamo il Bologna, per esempio. Nemmeno due mesi fa ha vinto la Coppa Italia. A un gruppo che Vincenzo Italiano ha portato ai massimi livelli, la società ha aggiunto Ciro Immobile, bomber di razza e Federico Bernardeschi (non ancora annunciato ufficialmente). Due giocatori esperti, non più giovanissimi. Due giocatori che, quattro anni fa, vincevano un Europeo che in Italia inseguivamo, invano, dal lontano 1968. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it