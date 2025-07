Bologna | droga nascosta tra i binari della stazione Mazzini arrestati 3 spacciatori

Nel cuore di Bologna, la lotta contro lo spaccio si fa più stringente. Tre tunisini, tra cui due fratelli, sono stati arrestati dalla polizia durante un’operazione che ha smascherato un giro di droga nascosto tra i binari della stazione Mazzini. La loro abilità nel muoversi tra i treni non è riuscita a sfuggire agli occhi attenti delle forze dell’ordine. Un altro passo avanti nella sicurezza della città, ma il lavoro non si ferma qui.

Bologna, 11 luglio 2025 – Spacciavano all'interno della stazione ferroviaria Bologna Mazzini e sono stati arrestati dalla polizia di Bologna. Finiti in manette, tre tunisini di cui due fratelli, ben organizzati per lo spaccio in stazione dove si muovevano tra la banchina e i binari nonostante i treni in corsa. L'operazione è stata effettuata intorno alle 14.30 di mercoledì. Nel corso dei controlli gli agenti della IV Sezione Crimine Diffuso della Squadra Mobile, hanno notato i tre tunisini (volti già conosciuti per diversi precedenti di polizia tra cui condanne e arresti per spaccio e reati contro il patrimonio) scendere dalla banchina e armeggiare vicino i binari, per poi risalire la banchina e posizionarsi in zone diverse per indirizzare gli acquirenti che arrivavano dalle scale del passaggio pedonale di via Guazzaloca.