Bollino rosso | weekend di luglio ad alta intensità sulle strade Anas

Preparati a vivere un weekend di luglio ad alta intensità sulle strade Anas, con bollino rosso e traffico in forte aumento. Le partenze verso mete di villeggiatura, mare e montagna rendono il viaggio un'avventura da pianificare con cura. Con cantieri ottimizzati e presìdi rafforzati, la sicurezza resta al primo posto. Scopri come affrontare al meglio questo affollato secondo fine settimana di luglio.

Traffico intenso nel secondo fine settimana di luglio su rete Anas. Partenze e rientri in aumento, cantieri ottimizzati e presìdi rinforzati per garantire la sicurezza. ROMA – Nel secondo fine settimana di luglio lungo la rete stradale e autostradale di Anas (Gruppo Fs Italiane) è atteso traffico in costante aumento con spostamenti in crescita dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e verso i confini di Stato. Come nello scorso fine settimana le partenze si concentreranno nel pomeriggio e nelle prime ore della serata di oggi in cui è previsto bollino rosso e nel pomeriggio e nella serata di domenica per i rientri. 🔗 Leggi su Lopinionista.it