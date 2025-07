Bollette AMAP a Monreale | a breve raccolta firme per tornare alla gestione comunale

Monreale si prepara a scendere in campo: di fronte all’aumento delle bollette AMAP e alla gestione discutibile del servizio idrico, i cittadini sono pronti a fare sentire la loro voce. Con una raccolta firme imminente, l’obiettivo è restituire il controllo dell’acqua al Comune, sancendo un passo importante verso trasparenza e partecipazione. La questione diventa quindi un modo per rafforzare la democrazia locale e rivendicare il diritto all’acqua come bene pubblico.

Monreale – La gestione del servizio idrico da parte di AMAP a Monreale e le bollette salate continuano a far discutere. Il consigliere comunale Sandro Russo (PD) non usa mezzi termini per criticare l’operato dell’amministrazione: “Assistiamo a un’inerzia preoccupante e a una totale mancanza di trasparenza nella gestione di una questione così delicata per i . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Bollette AMAP a Monreale: a breve raccolta firme per tornare alla gestione comunale

In questa notizia si parla di: bollette - amap - monreale - breve

Le prime bollette AMAP sono un salasso a Monreale, PD all’attacco: “Fallimento evidente” - Le prime bollette Amap a Monreale sono un vero salasso, scatenando forti polemiche tra cittadini e politica.

Centri Estivi 2025: al via le iscrizioni per 80 minori nel Comune di Monreale E’ partita la procedura per la formazione dell’elenco delle strutture accreditate all’erogazione del servizio “Centri Estivi 2025”, promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali. Il serviz Vai su Facebook

Avviso per gli Utenti del Comune di Monreale; Monreale, bollette Amap gonfiate, il Comune chiarisce: Anomalie nei calcoli, si procederà con verifiche e rimborsi; Bollette Amap, il Pd di Monreale: “Il fallimento è evidente, ora si torni alla gestione in house”.

Bollette Amap, il Pd di Monreale: “Il fallimento è evidente, ora si torni alla gestione in house” - Dura presa di posizione del gruppo consiliare Dem quando ai cittadini vengono recapitati esosi avvisi di pagamento MONREALE, 28 giugno – “Avevamo ragione: ... Come scrive monrealenews.it

Stangata AMAP a Monreale, Arcidiacono: “Anomalie da chiarire, chiesto un tavolo tecnico” - Le nuove bollette dell’acqua recapitate da AMAP stanno creando forte preoccupazione e malcontento tra i cittadini di Monreale. Come scrive informazione.it