Boeing in ripresa | nuova leadership consegne in crescita e cambio di passo nella produzione

Boeing torna a volare alto, grazie a una nuova leadership e a segnali di ripresa nelle consegne e nella produzione. L’azienda, che negli ultimi anni ha attraversato sfide e difficoltà , sembra ora pronta a riscrivere il proprio futuro. Con i buoni rapporti tra Italia e Stati Uniti, l’orizzonte potrebbe aprirsi a nuove opportunità aeronautiche nel Bel Paese. Resta da attendere il rapporto sul B-787 Dreamliner, mentre il settore guarda avanti con ottimismo.

ChissĂ se gli ottimi rapporti tra Giorgia Meloni e Donald Trump non portino a un incremento delle attivitĂ aeronautiche di Boeing in Italia. Ciò che negli ultimi otto anni è capitato al colosso dell'aerospazio statunitense Boeing, e in particolare alla divisione degli aeroplani commerciali potrebbe apparire una triste storia destinata a non finire. In attesa della pubblicazione del rapporto preliminare sull'incidente accaduto al B-787 Dreamliner di Air India il 12 giugno scorso, l'ultimo degli eventi che stanno contribuendo a mantenere l'attenzione sul costruttore americano, si viene a sapere che gli investigatori si starebbero concentrando sulla posizione delle elettrovalvole che gestiscono il carburante.

