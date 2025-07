Blue Economy Ruffini Santa Sede | Mare può essere economia di pace

Nel cuore delle sfide globali, la Blue Economy emerge come un faro di speranza, capace di trasformare il mare in un ponte di pace e dialogo. Ruffini, rappresentante della Santa Sede, sottolinea come il rispetto reciproco e la cooperazione possano creare un futuro sostenibile e solidale. L’Italia, custode di un patrimonio storico e culturale, si propone come esempio di questa visione, dimostrando che l’economia marittima può davvero diventare motore di pace e prosperità .

(Adnkronos) – “Il mare può essere un’economia di pace che costruisce relazioni nel dialogo, dove il commercio e il dialogo sono essenziali per costruire un futuro migliore con un’economia solidale, fondata sul rispetto gli uni degli altri. L’Italia è come un ponte dentro il mare, un mare cosĂŹ denso di storia e di cultura che . 🔗 Leggi su Ildifforme.it Š Ildifforme.it - Blue Economy, Ruffini (Santa Sede): “Mare può essere economia di pace”

