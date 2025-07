Blue economy Rampelli | Ministero del mare è un risultato lungimirante per governo Meloni

L'istituzione del Ministero del Mare segna un traguardo strategico e lungimirante per l’Italia, consolidando il ruolo cruciale del nostro patrimonio marittimo. La decisione del governo Meloni riflette una visione innovativa e di lungo respiro, che valorizza le risorse e le potenzialità del mare come pilastri di crescita e sostenibilità. Questa svolta apre nuove prospettive per la blue economy, riconoscendo il mare come motore imprescindibile dello sviluppo italiano.

(Adnkronos) – "L'istituzione di un Ministero per il Mare è un risultato lungimirante di cui il governo Meloni e Fratelli d'Italia che l'ha sempre proposto può e deve andare fiero. Abbiamo avviato una stagione nuova di grande attenzione per il mare che è un elemento centrale per il nostro Paese". Così Fabio Rampelli, Vice Presidente . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

