Blue economy in Italia vale 216,7 miliardi di euro 11,3% pil

L'economia del mare in Italia è un vero e proprio tesoro nascosto, con un valore di 216,7 miliardi di euro che rappresenta l’11,3% del PIL nazionale. Con oltre 232.000 imprese e un milione di occupati, questa settore strategico si conferma motore di crescita e innovazione. Scopriamo insieme come la blue economy stia plasmando il futuro del nostro Paese, aprendo nuove opportunità di sviluppo sostenibile e competitività.

L'economia del mare in Italia vale 216,7 miliardi di euro, pari all'11,3% del pil, prodotti da 232.841 imprese, oltre 1 milione di occupati. Sono i numeri contenuti nel rapporto nazionale sull'economia del mare, a cura dell'osservatorio nazionale Ossermare, Unioncamere, Tagliacarne e Blue forum Italia network, presentati in occasione del summit in corso.

