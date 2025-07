Blue Economy Durigon | Governo impegnato per norme a favore settore

Il governo si impegna con convinzione a promuovere la Blue Economy, riconoscendo il suo potenziale di rilancio per giovani e imprese italiane. Durigon sottolinea come, grazie a norme adeguate, l’economia del mare possa diventare un motore di crescita e innovazione, colmando il vuoto di orientamenti passati. È un passo fondamentale verso un futuro sostenibile e ricco di opportunità , confermando l’Italia come protagonista nel settore marittimo.

(Adnkronos) – "In Italia per troppi anni è mancato l'orientamento specifico per il lavoro dei nostri giovani e l'economia del mare può essere un volano importante con tante opportunità di crescita e sviluppo". Così il sottosegretario di Stato al Lavoro, Claudio Durigon, intervenendo alla giornata conclusiva della quarta edizione del Summit Nazionale sull’Economia del Mare . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

