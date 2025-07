Blue economy Casellati | Strategica per Italia è ammirata a livello internazionale

La Blue Economy si conferma una risorsa strategica per l’Italia, riconosciuta a livello internazionale come motore di crescita e innovazione. Durante il 4° Summit Nazionale sull’Economia del Mare, Maria Elisabetta Alberti Casellati ha sottolineato il ruolo fondamentale di questo settore nel rilanciare il nostro Paese nel contesto globale. Un’occasione unica per esplorare nuove opportunità e consolidare il nostro posizionamento nel mondo marittimo.

(Adnkronos) – Il 4° Summit Nazionale sull'Economia del mare – Blue Forum, quest'anno dedicato al tema "Creare Valore, il Mare nell'Anno del Giubileo", "rappresenta un'importante occasione per un confronto fruttuoso e stimolante su un segmento strategico del mondo imprenditoriale italiano". Così Maria Elisabetta Alberti Casellati, Ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione Normativa, in .

