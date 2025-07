Blue Economy Angelilli Regione Lazio | Investiti già 15 mln in settore

La Blue Economy sta navigando verso un futuro promettente, con quasi 15 milioni di euro già investiti dalla Regione Lazio. Un impegno che mira a trasformare il settore in un pilastro di innovazione, intelligenza artificiale e sostenibilità. La regione, prima in Italia, ha già varato una legge dedicata per valorizzare al massimo questa risorsa preziosa. E così, il Lazio si prepara a guidare la frontiera dello sviluppo blu, aprendo nuove strade di crescita e opportunità.

(Adnkronos) – “Per adesso abbiamo investito quasi 15 milioni di euro nella blue economy, ma considerato il successo intendiamo valorizzare anche finanziariamente questo settore. L’intelligenza artificiale, l'innovazione e la ricerca devono essere protagoniste all'interno di questo settore perché ha opportunità di sviluppo immense. La Regione Lazio, prima in Italia, ha fatto una legge sulla blue . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

