Blocco diesel Euro 5 rinviato | la nuova data

La discussione sul blocco delle auto diesel Euro 5 subisce una svolta importante: la Camera dei Deputati ha approvato il Decreto Infrastrutture, rinviando di un anno il divieto al primo ottobre 2026. Questo cambio di passo si inserisce in un quadro più ampio di innovazione e mobilità sostenibile, creando nuove opportunità e sfide per cittadini e imprese. Il provvedimento ora passa al Senato, dove sarà definito il futuro della nostra mobilità .

La Camera dei Deputati ha approvato il Decreto Infrastrutture, introducendo un emendamento che rinvia di un anno lo stop alla circolazione delle auto diesel Euro 5. Il nuovo termine per l’entrata in vigore diventa quindi il primo ottobre 2026, anziché l’autunno 2025 inizialmente previsto. Il provvedimento, composto da ben 36 articoli e che comprende anche la decisione riguardante Diesel Euro 5, passa ora all’esame del Senato e dovrà essere convertito in legge entro il 20 luglio. Secondo il Governo, si tratta di una scelta di “buonsenso”, voluta soprattutto dal ministro Matteo Salvini per dare più tempo alle Regioni interessate ad adottare misure alternative per migliorare la qualità dell’aria. 🔗 Leggi su Quifinanza.it