Bloccati di notte in aperta campagna sul treno per Foggia | le 6 ore in ' prigione' dei viaggiatori senza bagni e corrente

Un viaggio che si trasforma in un incubo: la notte passata bloccati in aperta campagna sul treno per Foggia, senza bagni né corrente, e con un'odissea di ben 6 ore. La passeggera di Bari Centrale rivela un'esperienza da brivido, mettendo in luce le criticità di un sistema che deve migliorare per garantire sicurezza e comfort ai passeggeri. Ecco il suo racconto, un appello alla...

A Foggiatoday la passeggera del treno regionale 4370 Bari Centrale-Foggia del 10 luglio, partito con 15 minuti di ritardo rispetto all'orario di partenza previsto alle 22.30 - che ha mantenuto fino a Barletta - racconta l'odissea vissuta in piena notte a bordo del convoglio diretto nel capoluogo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: notte - treno - foggia - bloccati

"Festino", un treno speciale anche di notte per andare e tornare da Palermo - ha deciso di rendere ancora più accessibile questa straordinaria festa, organizzando un treno speciale notturno che collega Palermo e i principali centri dell’isola.

Bloccati di notte in aperta campagna sul treno per Foggia: le 6 ore in 'prigione' dei viaggiatori senza bagni e corrente; Treno Bari-Foggia, la denuncia: «Noi bloccati su un treno per sei ore nella notte. Disagi, caldo e nessuna assistenza»; Caos treni in Puglia, bloccati i vagoni provenienti dal nord: «Siamo stremati, tutta la notte senza acqua né informazioni».

Un altro incendio a Chieuti, treni di nuovo fermi tra Foggia e Termoli - Ancora un rogo dopo soli quattro giorni, e la circolazione ferroviaria si blocca nuovamente, rischiando di isolare la Puglia sulla linea adriatica ... Si legge su msn.com

Nuovo caos ferroviario in Puglia: linea elettrica in tilt tra Cerignola e Barletta, treni bloccati o cancellati. Ritardi fino a 100 minuti - Dopo i guasti e i relativi ritardi di ieri e dei giorni scorsi, anche oggi la circolazione ... Segnala msn.com