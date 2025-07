Blitz antimafia a Napoli | 25 misure cautelari per clan Mazzarella

Un blitz antimafia senza precedenti scuote Napoli: 25 misure cautelari colpiscono il cuore del clan Mazzarella, smantellando tre rami della potente organizzazione nei quartieri di Connolo, Forcella e Poggioreale. Un'operazione della DDA napoletana dimostra ancora una volta che lo Stato è determinato a combattere la criminalità organizzata. La lotta continua, e il messaggio è chiaro: nessuno è al di sopra della legge.

Operazione DDA-Napoli, colpiti tre rami della confederazione mafiosa nei quartieri Connolo, Forcella e Poggioreale. NAPOLI – Il 10 luglio 2025, su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Il provvedimento ha disposto la custodia cautelare in carcere per 18 indagati, arresti domiciliari per 2 e divieto di dimora nel comune di Napoli per 5 persone. In tutto 25 misure cautelari. I soggetti risultano gravemente indiziati di reati tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico e spaccio di stupefacenti, ricettazione e detenzione illecita di armi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it