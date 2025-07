Bitchat | la nuova App di Jack Dorsey che sfida WhatsApp e funziona senza internet

Scopri Bitchat, la rivoluzionaria app di Jack Dorsey che sfida WhatsApp e cambia le regole della comunicazione. Eliminando la necessitĂ di internet, rete o numeri di telefono, Bitchat si basa su una rete mesh Bluetooth, offrendo privacy e libertĂ senza precedenti. Un passo avanti verso un modo di connettersi piĂą sicuro e indipendente. Vuoi sapere come questa innovazione potrebbe trasformare il nostro modo di comunicare? Continua a leggere!

Una rivoluzione nella messaggistica: addio a rete, numero e tracciamento. Bitchat è la nuova app creata da Jack Dorsey, co-fondatore di Twitter, e promette una vera rivoluzione nel mondo della comunicazione. A differenza delle classiche app di messaggistica, non richiede connessione a internet, nĂ© rete cellulare, nĂ© tantomeno un numero di telefono. Tutto questo è possibile grazie a una rete mesh Bluetooth decentralizzata, che permette agli utenti vicini di scambiarsi messaggi anche in assenza di infrastrutture tradizionali. Come funziona Bitchat: la tecnologia dietro l'App.